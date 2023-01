Serie B | giornata 22 | il Frosinone vola a +8 sul Genoa

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ilallunga a +8 sul secondo posto nella22 diB, dopo il pareggio delcon il Pisa e la sconfitta della Reggina contro un Südtirol in ottima forma. Il Perugia vince a Bari, successo importante anche del Cosenza che supera il Parma. Salgono Ternana e Cagliari, continua la crisi del Brescia.B,22:-Benevento 1-0, Cosenza-Parma 1-0, Ascoli-Palermo 1-2 Quarta vittoria consecutiva delche nel posticipo diallunga in vetta alla classifica: basta l’1-0 al Benevento, che subisce la terza sconfitta nelle ultime quattro partite e resta nei playout a ridosso della zona retrocessione. Decisiva la rete di Borrelli all’81’ su calcio di rigore. Vince con lo stesso risultato ...

Udinese - Verona è una partita della ventesimadiA e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming. Il digiuno di vittorie dell' Udinese che sembrava interminabile si è interrotto dopo dieci partite e ...Già in, mentre rientrava a casa, Zaniolo aveva notato una macchina con dei tifosi che lo inseguivano e gli si avvicinavano per insultarlo. "A mer" e altre frasi gli sono state rivolte e per ...

Serie A, il calendario del prossimo turno: la 21^ giornata Sky Sport

Rugby - Serie A: i risultati e la classifica dopo la dodicesima giornata OnRugby

Serie A: Napoli-Roma 2-1, Milan-Sassuolo 2-5, Juve-Monza 0-2, Lazio-Fiorentina 1-1. VIDEO Sky Tg24

Classifica aggiornata in Serie A dopo la 20ª giornata: Napoli a +13, Milan e Juve sprofondano Sport Fanpage

Serie A: Cremonese-Inter finisce 1-2, Atalanta-Samp 2-0, Empoli-Torino 2-2. HIGHLIGHTS Sky Tg24

Il lunedì di Sportparma.com è firmato a mister Pietro Carmignani che con la sua rubrica, “Il Gede risponde”, analizza l’ultima sconfitta del Parma a Cosenza (1-0) e l’intera giornata di serie A che es ...Diciannovesima giornata spumeggiante, ricca di colpi di scena ma soprattutto ... mentre Cento espugna il fortino di Cividale e conquista la matematica permanenza in Serie A2, mantenendo al contempo ...