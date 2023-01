Sentenza Juve | le motivazioni Figc | «Illecito Juve grave e ripetuto»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La Corte di appelloha finalmente reso pubbliche in 37 pagine ledelladel -15 allaper le plusvalenze, spiegando che “Laha commesso undisciplinare sportivo, tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione” In talevi era inoltre l’inibizione per l’ex presidente Andrea Agnelli e altri 10 dirigenti bianconeri. Laha spiegato che è stato ritenuto durante le indagini che laabbia commesso l’, “vista la documentazione proveniente dai dirigenti” del club “con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze ...