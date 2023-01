Se Berlusconi avesse promesso il pullman dall’inizio | il Monza sarebbe l’antagonista del Napoli

(Di lunedì 30 gennaio 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 20° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Giornata da ricordare. Giornata che fa la differenza. Succedono tante cose tutte favorevoli agli azzurri. Crollano i Diavoli a San Siro contro i ceramisti. E abbandonano la lotta per il titolo. Terza sconfitta consecutiva, 12 gol subiti dall’imbarazzante Tata rumeno in tre gare. John Malkovich insiste col centrocampo a due e sbaglia di grosso. Berardi e Frattesi si bevono una difesa rossonera disastrosa. Cinque gol contro il Sassuolo sono tanti. Misteriosa scomparsa del Milan scudetto. Era una squadra giovane di prospettiva. Tutti a lodare il lavoro di Maldini e Massara. Certo le assenze sono tante, e Maignan quella che pesa di più. La squadra ha perso identità più ancora che giocatori. Ora c’è il derby per vedere di salvare qualcosa. Crollano anche gli ergastolani allo Stadium. Se il Patonza...

