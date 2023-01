Scuola primaria | in Norvegia 80 inseganti è uomo | in Italia 95% donne Ecco perché servono le “quote azzurre”

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Quando entriamo in qualsiasi plesso scolastico dici accorgiamo della minoranza di figure maschili che vi operano. Eppure, la figura del “maestro” un tempo rappresentava il sigillo dell’educazione /istruzione. Col tempo, la presenza nelle classi è diminuita ed è subentrata la figura della donna, come se l’insegnamento nelle ex elementari privilegiasse solo il genere femminile (la maestra è una “seconda mamma”). Nellacirca il 95% dei docenti è donna e solo a partire dallaSecondaria di primo grado si registra un’adeguata presenza di docenti uomini. L'articolo .