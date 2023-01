Scrive un biglietto per rintracciare i genitori e si getta sotto un treno in corsa | tragedia alla stazione di Mestrino

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Prima di lanciarsiuninha scritto un, trovato nel suo marsupio, con le istruzioni peri suoi: un 26enne è morto ieri pomeriggio nei pressi ellaferroviaria di, in provincia di Padova, falciato da un regionale in transito. Ilche ha investito il giovane, originario di Vigodarzere, collegava Venezia e Verona. La Polfer ha trovato la lettera nel suo borsello: “Non spiega le ragioni del gesto, ma fornisce informazioni per contattare i”, scrivono gli agenti intervenuti. In poche settimane si tratta del terzo suicidio a Maestrino: Il 6 gennaio si è tolta la vita una donna di 46 anni, mentre lo scorso 17 gennaio era una donna di 33 ...

Ha scritto un ultimo, per rintracciare i suoi genitori, poi ha scelto di andare avanti nel gesto di ... 'Abbiamo trovato una lettera nel marsupio -la Polfer - dove non spiega le ragioni ...... secondo quanto riferisce Il Gazzettino , è un giovane di 26 anni di Vigodarzere (Padova) che prima del tragico gesto ha lasciato un. "Abbiamo trovato una lettera nel marsupio -la ...

Mestrino, 26enne scrive un biglietto poi si getta sotto un treno in corsa TPI

Giovane di 26 anni si getta sotto il treno e lascia un biglietto: «Ditelo ai miei genitori». A Mestrino terzo ilgazzettino.it

Si getta sotto il treno: morto ragazzo di 26 anni. Aveva scritto una lettera d'addio ai genitori leggo.it

Come scrivere una lettera di referenze per l'inquilino La Legge per Tutti

LA STORIA. L'amore e l'amicizia al tempo dei biglietti. «Così Attilio e Mimma rimarranno sempre con noi» VareseNoi.it

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...PADOVA - È stata sospesa, dal pomeriggio di oggi, domenica 29 gennaio, intorno alle 16.45, la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Venezia, all'altezza di Mestrino, nel Padovano.