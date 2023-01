Scorciatoie da tastiera più utili su Chrome | Edge e Firefox

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ogni programma del computer è progettato per esserezzato sia col mouse che con la. Anche il sistema Windows ha tantissimeda, così come i browser chezziamo tutti i giorni: troviamo infatti delle ottimedaapplicabili, ossia i browser più famosi su qualsiasi PC domestico o aziendale. In questa guida vi mostreremo qualizzare mentre lavoriamo o navighiamo sul PC, così da velocizzare le operazioni. Per rendere la guida davvero completa vi mostreremo anche come crearepersonalizzate, possono esserezzati per navigare su internet con ...