Scoperta l' età della Valle del Bove | è più antica dell' era dei Faraoni 

Leggi su agi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) AGI - Indagini stratigrafiche e petrografiche, datazioni al carbonio-14 e paleomagnetichee colate laviche condotte in diverse cave localizzate allo sboccodelhanno permesso di datare l'età'inizioformazionee la cronologiae eruzioni laterali successive alla sua formazione. La ricerca, risultatoo studio multidisciplinare 'Age of thedelformation and chronology of the post-collapse flank eruptions, Etna volcano (Italy)', condotto da un team di ricercatori'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) in collaborazione con l'Università degli ...