Sci di fondo | Mondiali Under 23 Whistler 2023 | nelle sprint tc doppio quinto posto per l’Italia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) A, in Canada, si sono disputate nella notte italiana lein tecnica classica valide per i23 di sci dicoglie ilin entrambe le gare, con Nicole Monsorno tra le donne e con Elia Barp tra gli uomini. Nella gara femminile si impone la finlandese Jasmin Kahara, precedendo le norvegesi Kristin Austgulen Fosnaes, seconda, e Sigrid Leseth Foeyen, terza. Chiude quinta Nicole Monsorno. Eliminate ai quarti Martina Di Centa, 20ma, e Federica Cassol, 25ma. Non supera le qualificazioni Veronica Silvestri, 32ma. Nella gara maschile vince il norvegese Ansgar Evensen, che batte gli svedesi George Ersson, secondo, ed Emil Danielsson, terzo. Due azzurrini in finale:...

L'atleta delloVal di Sole è stato il primo a tagliare il traguardo in 31'38''5 (0 0 1), davanti a Nicolò Pedranzini dell'Alta Valtellina (31'49''; 1 0 1) e Elia Steinkasserer dell'...Per gli appassionati dilettanti del, i bisogni che abbiamo seguito arrancare fino all'inedito ... E poi i rifornimenti perfetti, la cortesia dei volontari, la cura dei binari in cui glio ...

A Whistler, in Canada, si sono disputate nella notte italiana le sprint in tecnica classica valide per i Mondiali Under 23 di sci di fondo: l’Italia coglie il quinto posto in entrambe le gare, con Nic ...Terzo passaggio in Italia. La Coppa del Mondo di sci di fondo tocca Dobbiaco, una località abituale, e per l’ultima volta lo sci di fondo andrà in scena nel nostro territorio nell’annata 2022-2023. Il ...