Sci di fondo | Italia | poche luci sul cammino francese

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Fine settimana meno brillante di molti altri per l’dello sci dia Les Rousses. In sostanza, quel poco di colore che viene dato alla spedizione tricolore viene da Federico Pellegrino, che il suo lo fa sempre anche in tecnica classica con il sesto posto nella sprint. E, in verità, anche da qualcos’altro. Si parla, infatti, anche del 14° posto di Davide Graz nella 10 km a tecnica libera disputata in terranel venerdì d’apertura. Questo porta a una riflessione inevitabile: visto che siamo nelle vicinanze dei Mondiali e c’è una staffetta da comporre, perché non inserire proprio lui? La possibilità è evidentemente aperta, e la performance da migliore dei nostri portacolori in questa competizione, coincisa anche con il miglior risultato in Coppa del Mondo, fa ben sperare. Certo, poi il giorno dopo non gli è andata molto ...