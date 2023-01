Sci alpino | Molteni 3° e Zazzi 4° nella discesa di Orcieres Merlette 1850 | doppietta svizzera Kohler-Mettler

(Di lunedì 30 gennaio 2023), ma anche grande Italiadi(Francia) valevole per la Coppa Europa di scimaschile 2023. Sulle nevi transalpine il successo è andato all’elvetico Marcocon il tempo di 1:22.09 con 14 centesimi di vantaggio sul connazionale Josua, mentre completa il podio il nostro Nicolòa 21. Quarta posizione per Pietrocon un distacco di 28 centesimi, a pari merito con il tedesco Luis Vogt, quindi sesta e settima per altri due svizzeri: Christophe Torrent e Franjo Von Allmen distanti, rispettivamente, 32 e 29 centesimi. Ottavo lo sloveno Nejc Naralocnik a 42 centesimi, nono lo svizzero Gael Zulauf a 65, mentre ...

Piste daverdi per la mancanza di neve. L'inverno mite che ci fa risparmiare sul riscaldamento. ...Clima del CNR di Bologna è riuscita a dimostrare che la copertura nevosa su tutto l'arco...

