Sci alpino | Dominik Paris si ritrova a Cortina La conferma di Casse | segnali dalle slalomiste

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’ultimo Campione del Mondo per l’Italia nello sciè stato. L’altoatesino vinse il titolo in superG nel 2019 ad Are e proprio in questa specialità il velocista azzurro si è sbloccato in questa stagione. Proprio all’ultima gara prima della rassegna iridata di Courchevel/Meribel il campione di Merano si èto, centrando un favoloso secondo posto sulle nevi di. Era già da un paio di settimane che si vedeva undiverso anche solo nell’atteggiamento. Non più una sciata passiva, quasi a subire ogni centimetri della pista. Purtroppo le buone prestazioni tra Wengen e Kitzbuehel non hanno mai portato al podio, quasi sempre svanito per qualche particolare. Anche nel primo superG diun errore aveva pregiudicato tutto, eppure la ...