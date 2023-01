Sci alpino | Coppa del Mondo Chamonix 2023 | programma | orari | tv | streaming Ultimo slalom prima dei Mondiali!

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Anche se i Campionati Mondiali di sciche si svolgeranno a Meribel e Courchevel sono ormai ben nitidi all’orizzonte, ladelnon è ancora andata in vacanza. Sabato 4 febbraio (manche ore 09.30, seconda manche ore 12.30), infatti, vivremo lodi(Francia) ultimissimo appuntamentodi spostarsi di qualche chilometri e pensare solamente alla manifestazione iridata. Si gareggerà sulla pista denominata La Verte des Houches e vedremo nuovamente protagonisti gli specialisti dei rapid gates, con la Norvegia che proverà nuovamente a dettare legge con i suoi rappresentanti, ovvero Henrik Kristoffersen, Lucas Braathen e Atle Lie McGrath. Ovviamente tutta l’attenzione sarà su Clement Noel che, dopo mesi non ...

Primo fine settimana di intenso lavoro per il Soccorso e Speleologico Siciliano nella ... Grave anche un ventisettenne di Nicosia per una rovinosa caduta con gli sci che gli ha causato una ...

Il primo degli italiani sarà Sala che scenderà per ottavo. Poi toccherà a Vinatzer che ha la pettorina numero 18. Gli altri italiani saranno Razzoli 21°, Gross 29°, Maurberger 34°, Kastlunger 58° che ...Doveva essere una domenica storica per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2023. Il comparto femminile, infatti, era impegnano nel secondo slalom di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) con ...