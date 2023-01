Schlein | la campagna anti-Bonaccini non porta frutti | la batosta del sondaggio

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La sfida per le primarie del Partito Democratico è una partita a due tra Stefanoed Elly. È questa la sentenza delrealizzato da Emg per Agorà che viene snocciolato in diretta da Fabrizio Masia, sondaggista, nel corso della puntata del 30 gennaio del programma televisivo del mattino di Rai3 condotto da Monica Giandotti. “raccolgono quasi sette decimi del consenso degli iscritti del Pd. In particolare questa forbice in termini di gradimento si è un po' allargata tra i due. Paola De Micheli e Gianni Cuperlo raccolgono complessivamente il 16% dei consensi. L'idea è che se tra gli iscritti dovesse passare questo binominoparte in netto vantaggio rispetto alla sua principale ...