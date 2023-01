(Di lunedì 30 gennaio 2023) Da atleta ha vinto 5 Giri d'Italia e 3de France - per citare solo gli allori principali - fino a meritarsi, tra gli anni 90 e 2000, il soprannome 'La Pantanina'. Adesso Fabianaè ...

La Luperini ha esordito lunedì 30 gennaio al: la prima tappa è stata vinta dall'olandese Dylan Groenewegen in volata. Nella breve corse a tappe dell'Arabia Saudita, che si concluderà il 3 ...E oggi debutterà al. Dopo tanti Giri al femminile, ora si profila per lei quello degli uomini: quale è il suo sentimento "Intanto vedremo se sarò in squadra, sono l'ultima arrivata e sarà ...

Saudi Tour, primo giorno della Luperini in ammiraglia: "Il finale quasi come una Roubaix" La Gazzetta dello Sport

VIDEO: Highlights Tappa 1 Saudi Tour 2023 SpazioCiclismo

VIDEO: Ultimo Chilometro Tappa 1 Saudi Tour 2023 SpazioCiclismo

Saudi Tour 2023, Dylan Groenewegen domina la volata! SpazioCiclismo

Nel team Corratec ha debuttato come d.s. la toscana, che da atleta ha vinto 5 Giri e 3 Tour: "Ho ricevuto una ottima accoglienza in gruppo" ...Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutti”, acconsenti al nostro ut ...