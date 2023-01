Sassuolo | Carnevali | «Caso plusvalenza? Noi siamo tranquillissimi | anzi mi viene da sorridere…»

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato del recenteplusvalenze. Ecco le sue dichiarazioni Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato a Rai Radio 1. PAROLE – «Noimida sorridere leggendo alcuni articoli, fanno confondere soltanto le idee delle persone. Basta pensare alla trattativa con la Juventus durata più di due mesi per vendere Locatelli senza aver acquistato nessun altro giocatore. Le plusvalenze devono essere fatte come sono fatte da noi, credo non ci sia alcun dubbio sulla trasparenza della società e del lavoro che ha fatto il». L'articolo proda Calcio News 24.

'Noi siamo tranquillissimi, anzi mi viene da sorridere leggendo alcuni articoli, fanno confondere soltanto le idee delle persone'. L'ad delparla a Radio anch'io sport, su Radio1, e blocca sul nascere tutte le voci legate a un possibile coinvolgimento del suo club nel caso plusvalenze a seguito della trattativa con la ...9.30 Giovanni, amministratore delegato del, a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 ha parlato del futuro di Davide Frattesi : 'E' uno dei nostri giocatori più importanti e in questa ...

Negli uffici della Procura Federale, infatti, oltre alla Juventus, si parla anche del possibile coinvolgimento di altre squadre della Serie A e non solo. Caso Plusvalenze, interviene l’ad del Sassuolo ...Giovanni Carnevali si è sempre fatto riconoscere per il mercato in entrata ed in uscita del suo Sassuolo. Innumerevoli scoperte e molte cessioni a peso d’oro per il direttore generale nero verde che h ...