Sanremo? No | il problema è per Zelensky Sgarbi bombarda | Sangue e morte | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il video-collegamento difa ancora discutere. Tra gli ultimi a criticare l'ospitata del presidente ucraino alla kermesse musicale Vittorio. Il sottosegretario alla Cultura, ospite di Myrta Merlino nella puntata di lunedì 30 gennaio de L'Aria Che Tira, esordisce così: "Per il Festival è un'opportunità ma non è logico che diventi una velina per fare ascolti". Secondo il deputato del Misto infatti l'invito è "poco rispettoso di una realtà drammatica, siamo davanti al, alla, alla tragedia e il Presidente ucraino racconta una cosa per persone che stanno in poltrona, comode. Mi sembra stridente e inopportuno per lui, non per". Il premier ucraino si collegherà con Amadeus in occasione dell'ultima puntata della competizione canora, quella ...