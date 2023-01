Sanremo | Amadeus e Morandi svelano i duetti da Fiorello

'Il miospero possa essere costruttivo, divertente, spero di non chiudermi troppo in ansie o in aspettative ma di vivermi le cose come sono. Io credo che il Festival disia un ...... ci saranno più uomini perchéha ascoltato i pezzi e gli son piaciuti più quelli degli uomini, ma non c'è mai stata una discriminante per le donne a. No', racconta. Poi la bomba ...

Sanremo 2023: gli ospiti della nave Costa e di Piazza Colombo Libero Magazine

Sanremo 2023, l'esclusiva dichiarazione di Amadeus: "Zelensky a Sanremo canterà con i Jalisse" La7

Sanremo, l'appello di Iva Zanicchi: "Amadeus, tra gli ospiti manca una donna, della mia età ci son rimasta so… la Repubblica

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2023, Amadeus ha svelato tutti i duetti che vedremo in scena sul palco dell’Ariston nella serata dedicata alle cover. Da Alex Britti ad Arisa, ...Manca sempre meno al festival di Sanremo, condotto anche quest'anno da Amadeus. Il presentatore è stato intercettato mentre usciva da un bar nella città del ...