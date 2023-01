Sanremo 2023 | tutti i duetti e le cover scelte

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Carla Bruni (Foto US Rai) La quarta serata di venerdì 10 febbraiodel Festival diè definita. Ecco svelatie ledai cantanti in gara per omaggiare, insieme ad uno o più ospiti, la musica anni ‘60, ‘70, ‘80, ‘90 e 2000. Anna Oxa con Iljard Shaba: Un’emozione da poco Ariete con Sangiovanni: Centro di gravità permanente Articolo 31 con Fedez: Medley Articolo 31 Colapesce Dimartino con Carla Bruni: Azzurro Colla Zio con Ditonellapiaga: Salirò Coma Cose con Baustelle: Sarà perché ti amo Elodie con BigMama: American Woman Gianluca Grignani con Arisa: Destinazione paradiso gIANMARIA con Manuel Agnelli: Quello che non c’è Giorgia con Elisa: Luce + Di sole e d’azzurro I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi: La forza della vita + Anima mia Lazza con ...