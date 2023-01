Sanremo 2023 | svelata la lista ufficiale dei duetti | ecco con chi si esibiranno e su quale brano i Big in gara

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il 7 febbraio aprirà i battenti la nuova edizione del Festival di. La kermesse canora vedrà anche quest’anno Amadeus nelle vesti di conduttore, affiancato Gianni Morandi e da diverse co-conduttrici. Dopo tanti rumor, pochi minuti fa a Viva Rai 2, lo stesso Amadeus ha svelato ufficialmente iche vedranno impegnati i big durante la serata di venerdì.lacompleta: Ariete e Sangiovanni – Centro di gravità permanente Articolo 31 con Fedez – Medley Articolo 31 Colapesce Dimartino con Carla Bruni – Azzurro Colla Zio con Ditonellapiaga – Salirò Coma cose e Baustelle – Sarà perché ti amo Elodie e BigMama – American Woman Gianluca Grignani e Arisa – Destinazione Paradiso gIANMARIA con Manuel Agnelli – Quello che non c’è Giorgia con Elisa – Luce e Di sole e d’azzurro I Cugini di Campagna con Paolo ...

