Sanremo 2023 | serata cover | svelati i partecipanti | eccoli

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 30 gennaio 2023)i concorrenti della. Lo ha reso noto Amadeus, insieme a Gianni Morandi. Il tutto è stato svelato a Viva Rai2, il programma condotto da Fiorello, dopo una settimana di anticipazioni e indiscrezioni. Ecco lee gli ospiti con cui i 28 cantanti in gara asi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Miza Mayi esce “Stages of a Growing Flower” Intervista esclusiva ad Antonio Maggio Raffaello Sanzio moriva 500 anni fa Insegno Perrotta sold out ad Estatica Otto Farrant vuole interpretare un cattivo in James Bond Dove vedere Gli Anelli del Potere, streaming gratis Netflix o Prime Video? Serie tv