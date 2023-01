Sanremo 2023 scenografia | in anteprima le foto del palco del Teatro Ariston

Dopo le vittorie con Ti lascerò in coppia con Fausto Leali nel 1989 e con Senza pietà dieci anni dopo, Anna Oxa torna in gara sul palco del Teatro Ariston con SaliIl traguardo per ilLa crescita personale e la nascita di nuove opportunità". E quella dilo è ...

Sanremo 2023: i duetti ufficiali della serata cover. Arrivano Ramazzotti, Elisa, Fedez, Carla Bruni La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, ecco i duetti e le cover: Mengoni con un coro gospel. Tra gli ospiti Manuel Agnelli, Emma e Ero… la Repubblica

Sanremo 2023: le cover e i duetti della quarta serata Tv Sorrisi e Canzoni

Sanremo 2023, Amadeus: "Peppino di Capri e Gino Paoli superospiti al Festival" La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, l’annuncio di Amadeus al Tg1: “Peppino Di Capri e Gino Paoli super ospiti del… Il Fatto Quotidiano

Sono stati svelati i duetti e le cover che verranno cantate durante il Festival di Sanremo per la serata di venerdì. I bookmaker al momento ...Giuseppe Conte commenta in maniera molto critica la presenza del leader ucraino Zelensky al prossimo Festival di Sanremo. Voi cosa ne pensate