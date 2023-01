Sanremo 2023 | Marco Mengoni con The Kingdom Choir in Let It Be dei Beatles

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nella serata delle cover del Festival disi esibirà con Thesulle note di Let it be deipartecipa alla 73° edizione del Festival dicon il brano Due vite. Nella serata di venerdì, dedicata alle cover, si esibirà sul palco del teatro Ariston con il coro internazionale Thecon il brano Let it be dei. Due vite parla di rapporti, mettendo al centro la relazione più intima, quella con se stessi, che si costruisce grazie alle diverse esperienze e vite che attraversiamo nel corso della nostra esistenza. È un invito a vivere e godersi realmente ogni momento, da quelli di noia anche ...