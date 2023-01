Sanremo 2023 | Madame e il foglio rosa | gli hater si scatenano | “Falso come il green pass?”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Continuano le polemiche prima dell’inizio diattorno al nome di, anche quando non si parla di vaccini. La cantante ha infatti raccontato sui social di aver preso ile glisi sono scatenati chiedendole se fosseil suo. L’artista era finita nel vortice dello scandalo “vaccini falsi” che aveva portato a pesanti ripercussioni per i medici Daniela Grillone Teicioiu ed Erich Volker Goepel. A una settimana dall’inizio del Festival di, dove la cantante sarà tra i big in gara, il pubblico dei social sembra aver preso una posizione sulla “questione”. Tra i commenti su Twitter al post della cantante ...

La depressione post - partum arriva sul palco del Teatro Ariston grazie a Vivo , il brano che Levante porta in gara al Festival di. 'È qualcosa di cui non si parla abbastanza, non hai il controllo delle emozioni, hai continui alti e bassi' spiega la cantautrice in un'intervista a Grazia . 'Prima di rimanere incinta ...Anche un modo per sdrammatizzare e non pensare al periodo pieno d' ansia che sta vivendo l'influencer a causa della sua partecipazione al Festival dicome co - conduttrice accanto ad Amadeus ...

Finalmente svelati i duetti e le cover che ascolteremo nella quarta serata di Sanremo. Con una novità anche per quest’anno: la possibilità di presentare anche brani stranieri. Scelta per cui, in ...Rain, il rapper che parteciperà a Sanremo 2023. Ecco cosa sappiamo sulla sua carriera, le sue canzoni più famose e la sua vita .... In realtà la carriera di Mr. Rain è iniziata già diverso tempo fa, c ...