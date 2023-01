Sanremo 2023 | il FantaSanremo supera un milione e mezzo di iscritti

Da un lato il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la sua partecipazione a eventi 'pop' e ad ampia diffusione come il Festival di: tra contestazioni e sostegno riesce a far parlare della ...Festival di: le playlist di Apple Music L'inizio del Festival diè ormai alle porte e per celebrare l'evento Apple Music ha deciso di mettere a disposizione degli ascoltatori ...

Sanremo 2023: i duetti ufficiali della serata cover. Arrivano Ramazzotti, Elisa, Fedez, Carla Bruni La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, ecco i duetti e le cover: Mengoni con un coro gospel. Tra gli ospiti Manuel Agnelli, Emma e Ero… la Repubblica

Sanremo 2023: le cover e i duetti della quarta serata Tv Sorrisi e Canzoni

Sanremo 2023, Amadeus: "Peppino di Capri e Gino Paoli superospiti al Festival" La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, l’annuncio di Amadeus al Tg1: “Peppino Di Capri e Gino Paoli super ospiti del… Il Fatto Quotidiano

Che il 2013 sarà l'anno di Elodie è chiaro da tempo: la cantante viene da un paio di anni di particolare fortuna, complici hit come Andromeda, Vertigine e la più recente Ok. Respira e un sapiente ripo ...Si scaldano i motori per la 73esima edizione del Festival di Sanremo. La storica kermesse che andrà in onda dal 7 all'11 febbraio sulla rete ammiraglia, promette serate ricche di sorprese. Quest'anno ...