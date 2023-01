Sanremo 2023 | il caso Zelensky finisce in Cda Rai

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ilin Cda Rai. Durante la riunione di stamattina, il consigliere Riccardo Laganà ha chiesto come mai non c’era stata un’informativa in Cda prima che ildilagasse sui media. Di fronte alle richieste di chiarimenti, è stato sottolineato da parte dell’ad Rai, Carlo Fuortes, che l’intervento avverrà, com’è noto, con un videomessaggio registrato e che pertanto si avrà tempo di visionarlo da parte dei dirigenti coinvolti (in primis il direttore dell’Intrattenimento di Prime Time, Stefano Coletta). Se emergeranno criticità, avrebbe spiegato Fuortes durante la riunione – secondo quanto appreso dall’Adnkronos – il messaggio verrà visionato anche dallo stesso amministratore delegato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Leggi anche Festival di, la lista di tutti i duetti e delle cover annunciata da Amadeus Franco Gatti dei Ricchi e Poveri e la tragedia del figlio Alessio, morto per un mix di eroina e ...... Stefano Coletta , per trattare dell'intervento di Volodymyr Zelensky al Festival di. Per ... Il consiglio di amministrazione della Rai ha, inoltre, dato in via libera anche al budget del, ...

Sanremo 2023: i duetti ufficiali della serata cover. Arrivano Ramazzotti, Elisa, Fedez, Carla Bruni La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, ecco i duetti e le cover: Mengoni con un coro gospel. Tra gli ospiti Manuel Agnelli, Emma e Ero… la Repubblica

Sanremo 2023, Amadeus svela duetti e cover da Fiorello: quali sono - Video Adnkronos

Sanremo 2023, l’annuncio di Amadeus al Tg1: “Peppino Di Capri e Gino Paoli super ospiti del… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, Amadeus: "Peppino di Capri e Gino Paoli superospiti al Festival" La Gazzetta dello Sport

Marco Mengoni partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo nel 2023 con il brano “Due vite”. Nella serata di venerdì, dedicata alle cover, si esibirà sul palco del teatro Ariston con il cor ...Otto Festival di Sanremo tra i 'Big' posson bastare per Ornella Vanoni. Ne è certa l'artista che oggi ammette che non gareggerebbe più ...