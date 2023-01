Sanremo 2023 duetti | Anna Oxa canta con ILjard Shaba | chi è l’ospite?

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Durante la quarta serata dii 28nti n gara si cimenteranno con altrettante cover:Oxa ha deciso dire un suo brano cult Un’emozione da poco, in duetto con. Scopriamo tutto quel che c’è da sapere sull’incredibile ospite. Leggi anche:, svelati ie le cover: ecco chi sono...

Leggi anche Festival di, la lista di tutti i duetti e delle cover annunciata da Amadeus Franco Gatti dei Ricchi e Poveri e la tragedia del figlio Alessio, morto per un mix di eroina e ...Duetti e cover della quarta serata diI 28 artisti in gara quest'anno hanno potuto scegliere un brano sia dal repertorio italiano sia da quello straniero purché pubblicato negli Anni '60,...

Sanremo 2023: i duetti ufficiali della serata cover. Arrivano Ramazzotti, Elisa, Fedez, Carla Bruni La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, ecco i duetti e le cover: Mengoni con un coro gospel. Tra gli ospiti Manuel Agnelli, Emma e Ero… la Repubblica

Sanremo 2023, Amadeus svela duetti e cover da Fiorello: quali sono - Video Adnkronos

Sanremo 2023, l’annuncio di Amadeus al Tg1: “Peppino Di Capri e Gino Paoli super ospiti del… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, Amadeus: "Peppino di Capri e Gino Paoli superospiti al Festival" La Gazzetta dello Sport

Campioni in gara, nuovi nomi, ospiti dei big impegnati nei duetti: in Riviera iniziano ad arrivare le star di Sanremo 2023. Alle prove generali scaldano le ugole, ma anche i motori dei loro look. Ecco ...Marco Mengoni partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo nel 2023 con il brano “Due vite”. Nella serata di venerdì, dedicata alle cover, si esibirà sul palco del teatro Ariston con il cor ...