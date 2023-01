Sanremo 2023 | Amadeus svela duetti e cover da Fiorello | quali sono - Video

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Dopo una settimana di spoiler e indiscrezioni,, insieme a Gianni Morandi, ha reso noti - daa 'Viva Rai2' - lee gli ospiti con cui i 28 cantanti in gara asi sfideranno nella serata di venerdì 10 febbraio. Al primo sguardo, la cosa che salta agli occhi è l'abbondanza di medley e autocitazioni: in molti hanno scelto dal passato propri brani o brani dell'ospite. Così, Anna Oxa con il deejay iLjard Shaba canterà 'Un'emozione da poco'; Ariete con Sangiovanni 'Centro di gravità permanente' di Franco Battiato; gli Articolo 31 con Fedez un medley degli Articolo 31; Colapesce Dimartino con Carla Bruni 'Azzurro' di Adriano Celentano; i Colla Zio con Ditonellapiaga 'Salirò' di Daniele Silvestri; i Coma Cose con i Baustelle 'Sarà perché ti amo' dei ...

... legate da una sincera e profonda amicizia, le due artiste saranno per la prima volta insieme sul palco diper un atteso duetto proprio sulle note di Luce (Tramonti a Nord Est) e Di sole e d'...Anche anelle prime due serate vota solo la giuria della stampa divisa nelle sue tre componenti (tv e carta stampata, radio e web) con peso uguale (1/3 ciascuna). Il giovedì tocca al ...

