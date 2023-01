Sanremo 2023 | Amadeus e Morandi svelano ospiti e canzoni della serata duetti

Leggi su gazzettadelsud

(Di lunedì 30 gennaio 2023) ... Medley di Edoardo Bennato; - Levante e Renzo Rubino, Vivere; - Madame e Izi, Via del Campo; - Mara Sattei e Noemi, L'amour toujour; - Marco Mengoni & Kingdom Choir, Let it be; - Modà e Le Vibrazioni,...