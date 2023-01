(Di lunedì 30 gennaio 2023) Un rinforzo per ladi Dejan Stankovic che accoglie il francese Mickaelche ha lasciato il Venezia dopo 13 presenze e 2 reti realizzate. Arrivo in prestito secco oneroso e nello ...

E' unache deve fare cassa viste le difficoltà finanziarie e potrebbe approfittarne il Lecce che vuole riscattare in anticipo il portiere Wladimiro Falcone versando alla Samp 2,5 milioni di ...Mickael Cuisance ha sostenuto lemediche con la, che lo ha prelevato in prestito secco dal Venezia. Un anno era arrivato in Laguna per quattro milioni dal Bayern Monaco, non il Roccapepa. Era considerato, a livello ...

Sampdoria, visite mediche per centrocampista Cuisance Agenzia ANSA

Sampdoria, visite mediche per Cuisance Il Secolo XIX

Sampdoria, doppio colpo per Stankovic: lunedì le visite mediche Calciomercato.com

SN24 - Cuisance Sampdoria: visite mediche, poi la firma Samp News 24

SAMPDORIA - Visite mediche per Cuisance Napoli Magazine

Mattia Baldini sta lavorando per mettere a disposizione del tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic la miglior rosa possibile in vista della seconda parte di stagione, il compito non è facile ma la so ...Visite mediche in corso per Michael Cuisance alla Sampdoria. Come conferma trivenetogoal.it, è stato definito il passaggio del centrocampista.