Sampdoria | per l'attacco spunta Piccoli

... valevolela ventesima giornata di Serie A 2022/2023 . I bianconeri allenati da Sottil sono finalmente tornati al successo lo scorso fine settimana contro la, al termine di un digiuno ...I dettagli Il Lecce starebbe lavorandoanticipare il riscatto di Wladimiro Falcone dalla, previsto inizialmente a giugno, giàla sessione di gennaio. I giallorossi potrebbero ...

TMW - Sampdoria, per la difesa l'ultima idea è Koray Gunter. È in uscita dall'Hellas TUTTO mercato WEB

Calciomercato Sampdoria: blitz per Gunter del Verona Samp News 24

Convocati Sampdoria per l'Atalanta: la decisione su Gabbiadini Samp News 24

Serie A, Atalanta-Sampdoria 2-0: Gasperini in zona Champions per una notte - Sportmediaset Sport Mediaset

ATALANTA-SAMPDORIA 2-0: formazioni, azioni, highlights, diretta minuto per minuto live del match valido per la 20ma ... Eurosport IT

Lo sconto per liberarsi subito, l’accordo che ancora non c’è tra i club: ore decisive per l’addio al capitano che ha già deciso di andarsene ...Gasperini sfoglia la margherita in difesa, dove però il buon rientro di Djimsiti sembra scongiurare guai. Scalvini out Dal pomeriggio, quando alle 15 l’Atalanta si rimetterà al lavoro sul serio all’i ...