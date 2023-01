Sampdoria | Garrone dopo le minacce | “Il clima ha raggiunto un grado di pericolosità gravissimo”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il presidente della Erg ed ex patron della, Edoardoaver ricevuto una lettera minatoria con proiettili da parte di qualche ‘tifoso’ blucerchiato e l’aggressione sotto la sede societaria, si è lasciato andare ad uno sfogo: “L’aggressione avvenuta oggi per opera di un gruppo di sedicenti tifosi dellaalla sede della Società San Quirico segna il superamento del livello di guardia e della soglia di tolleranza del diritto di espressione e di critica. Ilche si è originato in città e nella tifoseria alimentato in modo irresponsabile da alcuni media, oltre che da odiatori da social (siano essi dilettanti o professionisti) haundi. Faccio appello alle autorità, ...

alimentato in modo irresponsabile da alcuni media, oltre che da odiatori da social (siano essi dilettanti o professionisti) haundi. Faccio appello alle autorità,

(ANSA) - GENOVA, 30 GEN - "L'U.C. Sampdoria condanna fermamente gli episodi accaduti nella giornata odierna, stigmatizzando ogni forma di intimidazione e violenza e auspicando nel ...L'ex presidente: "Non ho responsabilità per la situazione attuale, non contesto le critiche, ma reclamo il rifiuto di ogni forma di violenza verbale e fisica" ...