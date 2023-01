Samp | arrivata in sede busta con proiettile a salve

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La situazione societaria, oltre a quella sportiva, delladoria non è sicuramente rosea, con una possibile cessione delle quote del club che va avanti da diversi mesi che sta portando i tifosi al perdere la pazienza. Ma quest’oggi si è superato il limite: presso ladei blucerchiati èuna lettera di minacce con L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

