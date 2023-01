“Salvini ministro della mala vita” | mercoledì Saviano a processo

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – E’ stata fissata per il 1 febbraio la prima udienza delche vede imputato lo scrittore Robertoaccusato di diffamazione per alcuni post sui social riferiti a Matteo. L’udienza si terrà davanti al Tribunale monocratico di Roma. I post, oggetto del capo di imputazione in cui si contesta di aver offeso la reputazione del senatore, risalgono al giugno 2018. “primo febbraio sarò in Tribunale, a Roma, portato aper un reato d’opinione da Matteomi porta aper averlo definito”, scrive lo scrittore Robertosu Facebook. “Piacerebbe, a ...