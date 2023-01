Salvate Mourinho | gli resta solo la comunicazione come arma vincente

(Di lunedì 30 gennaio 2023), da simboloa complottista di se stesso: oramai è un terrapiattista del pallone. Ci ha abituati negli anni ad unaai limiti del reale, con racconti tipo papà Castoro ai suoi fedelissimi, ad esaltazioni pleonastiche tesea convincere e a convincersi che, in fondo, se pure perdi hai vinto, vinci sempre. Alla vigilia nessun calciatore del Napoli pareva superiore a quelli della Roma, (oddio pensate di avere Ibanez al posto d Kim oppure Abraham in luogo di Osimhen) che poteva permettersi Dybala : “il più forte giocatore della Serie A” anche se ieri sera ha risparmiato di percorrere a piedi Viale Kennedy perché l’Edenlandia gliel’hanno portata direttamente sul prato Lobotka e Anguissa, costringendolo ad una gita a Pompei nel post gara a metà tra gli scavi e il ...

... scatenando quello chechiamava "il rumore dei nemici". E ci è andata di mezzo lei, è evidente. Tocca quindi ai Santi Francesi (voto 5,5) che Rkomi cerca di "spiazzare" con Ti voglio di ...Commenta per primoil soldato Tammy . E già che ci siamo, fate lo stesso col soldato Gallo . A un soffio dal ... O no Questo per dire cheper primo sa quanto non ci si debba cullare ...

Il retroscena: la Roma aveva chiuso per Tadic al posto di Zaniolo Corriere dello Sport

Roma, Mourinho dice no al Brasile e riparte da Abraham Sky Sport

Napoli sempre più in volo. Milan e Juventus in caduta libera Il Sole 24 ORE

Napoli - Roma 2-1. Azzurri inarrestabili, Osimhen e Simeone piegano la squadra di Mourinho StabiaChannel.it