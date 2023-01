Salerno | rubava in appartamenti | arrestato

Leggi su zon

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Gli agenti della sezione Volanti dihanno fatto scattare le manette per un immigrato irregolare sul territorio nazionale e responsabile di un furto all’interno di una abitazione. Il fermato è stato trovato in possesso di un coltello multiuso, una lama di metallo di circa 20 centimetri con degli incavi nella parte dorsale e molto probabilmente usato per forzare le porte, e di una seconda lama di 17 centimetri. Segui ZON.IT su Google News.