Salerno | rapina da 1500 euro in un supermercato a Torrione

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ennesimo caso diin un. Questa volta a finire nel mirino dei malviventi è stato ilsito in Via Vincenzo Bello, nel quartiere di, a. Tre uomini, intorno alle 20 di sera, armati di coltello e pistola, hanno messo a segno una. I ladri hanno agito nel momento di chiusura cassa, quando la cassa era ancora aperta e c’erano pochi clienti come testimoni. Due di loro avrebbero fatto da palo, all’esterno del, un terzo sarebbe entrato per farsi consegnare l’incasso, circa. Stando a quanto riporta Lira Tv, la cassiera ha subito dato l’allarme. Sul posto si erano recati gli agenti della Squadra mobile, diretta dal vicequestore Gianni Di Palma. Per il momento non ci ...

... svelate le cover e i duetti della quarta serata 30 Gennaio Musica Alex Wyse e Sophie and The Giants: l'intervista esclusiva di Zon.it 30 Gennaioin supermercato di Torrione: ...... svelate le cover e i duetti della quarta serata 30 Gennaio Musica Alex Wyse e Sophie and The Giants: l'intervista esclusiva di Zon.it 30 Gennaioin supermercato di Torrione: ...

Salerno, rapina in supermercato di Torrione: rubati 1.500 euro ZON

Nuova rapina a Salerno, preso di mira un altro supermercato: bottino da 1500 euro SalernoToday

Ancora una rapina a Salerno: colpo al Conad di Torrione, bottino da 1500 euro - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Ennesima rapina a Salerno. Colpo da 1500 euro. Indagini in corso Info Cilento

Salerno, rapina a mano armata al supermarket: panico nei pressi dello stadio Vestuti - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

StampaGli Agenti della Sezione Volanti della Questura di Salerno hanno tratto in arresto nella flagranza di reato, un giovane extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale per furto in ...Registrata un'altra rapina in un supermercato a Salerno, questa volta in zona Torrione. Dopo il colpo messo a segno in zona stadio “Vestuti”, nel centro ...