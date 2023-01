... alla pari dell' Isis, di al Qaeda e dei talebani, per aver pubblicato una storia su Instagram sull'esplosione del ponte di Crimea ad ottobre criticando laper aver invaso l' Ucraina . ...... non siamo di fronte a indagini da portare a termine ma a una valutazionedi quanto già ... Sull'ipotesi che dietro a questi atti ci possa essere la, pronta a destabilizzare buttando ...

Russia, critica la guerra di Putin: studentessa arrestata, ora rischia una lunga condanna Globalist.it

Ucraina, Crosetto: "No pregiudizio su Russia, speravo diventasse alleata Occidente" Adnkronos

'Perché i russi non protestano' – Valigia Blu Valigia Blu

Kiev: bombe russe a Kherson, colpito l'ospedale: 3 morti. Missile su condominio a Kharkiv, un morto RaiNews

Germania e Usa invieranno carri armati in Ucraina, Russia critica ... Investing.com Italia

Olesya Krivtsova arrestata dopo essere stata accusata di un post sui social media che secondo le autorità russe screditano l'esercito russo e giustificano il terrorismo.Le armi della Nato non sarebbero servite da sole a fermare «l’operazione speciale», l’invasione russa dell’Ucraina. A fermarla è stata la volontà degli ucraini di non soccombere, di non farsi schiaviz ...