Rugby | Sei Nazioni 2023 | la rosa dell’Italia ai raggi X Tra certezze | assenze e novità

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Manca meno di una settimana all’inizio del Guinness Seie all’esordio dell’Italall’Olimpico di Roma contro la Francia. Gli azzurri sono reduci dagli ottimi risultati del 2022, con le vittorie contro Galles, Samoa e Australia e vogliono confermare la crescita fin dalla prima partita contro i campioni in carica transalpini. Ma che Italia vedremo in campo? In prima linea i convocati sono i piloni Pietro Ceccarelli (24 caps), Simone Ferrari (40 caps), Danilo Fischetti (25 caps), Marco Riccioni (17 caps), Luca Rizzoli (esordiente), Federico Zani (16 caps) e i tallonatori Luca Bigi (42 caps), Marco Manfredi (esordiente) e Giacomo Nicotera (7 caps). Probabili titolari Ferrari, Riccioni e Bigi, ma da tenere d’occhio gli esordienti Rizzoli e Manfredi che hanno grosse qualità che potranno tornare utili nel torneo. In seconda linea le opzioni sono ...