Ross County vs Hibernian – possibili formazioni e ultime notizie

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’affronta ilal Victoria Park martedì 31 gennaio sera, cercando di allungare la sua striscia di imbattibilità in Scottish Premiership a quattro partite. In un momento in cui i visitatori si trovano in quinta posizione in classifica, i padroni di casa sono all’undicesimo posto, nonostante abbiano raccolto quattro punti nelledue