Ronaldo non senga in Arabia e i tifosi calpestano la sua maglia Video

(Di lunedì 30 gennaio 2023) È già sfumata la prima possibilità di vincere un titolo inSaudita per Cristianoed arrivano le polemiche. Nella sua seconda partita ufficiale giocata con l’Al-Nassr, l’ex attaccante della Juventus è rimasto ancora a secco di reti, scatenando i primi malumori all’interno della tifoseria araba. La sconfitta per 3-1 con l’Al-Ittihad non è stata presa benissimo dai sostenitori dell’Al-Nassr e qualcuno di loro nel dopo partita addirittura si è spinto a contestare già, arrivando a compiere un gesto davvero brutto, che il campione di Madeira mai si sarebbe sognato di dover subire in carriera soprattutto inSaudita. Le immagini registrate in unmostrano un paio didel club saudita calpestare una bandiera col nome e il numero di CR7, mentre sfollano ...

...si cerca la carta 'chesarebbe dovuta esistere' - come emerso dalle intercettazioni tra Cesare Gabasio (capo dell'ufficio legale Juve) e il ds Cherubini - che riguarda Cristiano, circa ...sta andando come previsto il debutto 'ufficiale' di Cristianoin Arabia Saudita . Accolto con onori 'imperiali' (e pagato 200 milioni all'anno per due stagioni, senza contare gli ampi ...

Georgina Rodriguez, la compagna di Cristian Ronaldo compie 29 anni e festeggia in famiglia con tutti i figli del calciatore ...Scopriamo insieme tutti i dettagli. Attualmente Cristiano Ronaldo si trova in Arabia Saudita dove gioca nella società calcistica Al-Nassr. Il celebre calciatore ha deciso di non badare a spese per i ...