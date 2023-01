Roma | sventata occupazione di locale ATER a Saxa Rubra

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Si torna a parlare delle occupazioni delle case, così come del Comune diper gli alloggi del residenza pubblica, nel quadrante capitolino. Questa volta nella zona Nord della città, dove ignoti hanno provato a occupare un alloggio popolare nel quadrante di. Ancora una volta le segnalazioni degli inquilini sono state fondamentali per le forze dell’ordine, che subito si sono precipitate sul posto e messo in sicurezza l’appartamento., la tentatadi un appartamentoE’ stata rapida l’operazione delle pattuglie del gruppo XV Cassia le quali, domenica nella tarda serata, sono intervenute in Via delle Galline Bianche n.82 per una presuntadi un immobile. Giunti ...