Roma | notte di terrore per Zaniolo | tifosi inferociti

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il giocatore è stato protagonista di uno spiacevole episodio con i supporters giallorossi: momenti di grande paura per lui PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La convivenza tra Nicolòe lasembra ormai arrivata al capolinea. Dopo che il giocatore giallorosso aveva comunicato alla società nelle scorse settimane la sua volontà di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.