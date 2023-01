Roma | Mourinho | “Nessuno ha fatto soffrire il Napoli come noi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Siamo stati la squadra che hadi più ile meritavamo di vincere la partita. Dal primo minuto abbiamo giocato bene. C’è stato un momento difficile dopo il gol di Osimhen, ma la squadra è riuscita a pressare alto e a restare in controllo. Sembra una contraddizione, ma esco con una sconfitta e con più fiducia di prima”. Lo ha detto a Dazn l’allenatore della, Josèdopo la sconfitta per 2-1 contro ilal ‘Maradona’. El Shaarawy illude i giallorossi dopo l’1-0 di Osimhen, alla fine è un gol di Simeone a punire Dybala e compagni. Sulla prova di Pellegrini: “Haun solo allenamento con il gruppo, si è sacrificato, non era al top della condizione e dell’intensità”. E aggiunge: “Matic ha giocato bene. Mancini ha agito praticamente ...