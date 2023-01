(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il rifiuto della richiesta di risarcimento al ‘Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali non violenti, a una turistavittima di violenza sessuale a Colle Appio, in quanto straniera, ha indotto il professore Vincenzo Sanasi D’Arpe, amministratore delegato della Consap, la società partecipata del ministero dell’Economia che gestisce i servizi assicurativi di rilievo pubblico ereditati da Ina, a predisporre una modifica alla legge del 2016 che ha istituito il fondo. La decisione di rivedere la norma Il professore Sanasi D’Arpe ha voluto sottolineare, con una dichiarazione resa a Il Messaggero, che “È chiaro che la ratio della norma intende tutelare tutte le vittime, a prescindere dalla residenza. Per questo ho voluto prendere personalmente questa iniziativa affinché sia garantita quella equità che la ...

La donna, unaall'epoca 49enne, in vacanza nella Capitale, il 3 ottobre del 2016 venne avvicinata nei pressi di un bar da un romeno senza fissa dimora, Eduard Oprea, 41 anni, ben vestito e ...Più precisamente, come ha scritto lei stessa sul suo profilo Facebook, abita trae Miami e su ...sul suo Facebook ! Sapevate che ha posato senza veli - durante la sua attività di, negli ...

Modella violentata e picchiata a Roma: «L'Italia non mi risarcisce perché sono australiana»

Roma, modella australiana fu violentata a Colle Oppio: "Lo Stato non la risarcisce perché non è…

Roma, modella australiana violentata: verrà risarcita dallo Stato

