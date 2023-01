Brutte notizie in casa: Spinazzola, che contro il Napoli ha lasciato il campo all'intervallo per un infortunio, ha riportato unadi primo grado al flessore della coscia destra. L'esterno giallorosso era ...di primo grado al flessore della coscia destra per Leonardo Spinazzola. L'infortunio è arrivato ieri sera nel match contro il Napoli: l'esterno dellaaveva chiesto il cambio all'...

Roma, infortunio per Spinazzola: lesione al flessore Corriere dello Sport

Roma, lesione muscolare per Spinazzola Pagine Romaniste

Roma, infortunio Spinazzola: lesione di primo grado al flessore ForzaRoma.info

Roma, altro infortunio per Spinazzola: lesione di primo grado Yahoo Eurosport IT

Roma, lesione 1° grado a flessore coscia destra per Spinazzola Adnkronos

Ancora guai per Leonardo Spinazzola. Per l'esterno della Roma si tratta di lesione di primo grado al flessore della coscia destra.Roma - Lesione di primo grado al flessore per Leonardo Spinazzola, uscito all'intervallo del match con il Napoli. Almeno 15 giorni di stop.