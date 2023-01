Roma | lesione 1° grado a flessore coscia destra per Spinazzola

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) –di primoaldellaper Leonardo. L’infortunio è arrivato ieri sera nel match contro il Napoli: l’esterno dellaaveva chiesto il cambio all’intervallo a José Mourinho. Proprio contro la squadra di Spalletti,era rientrato titolare dopo diversi mesi: la sua ultima partita dal primo risaliva al 23 ottobre 2022 ed era il match di andata contro il Napoli. A sua volta, in quel match, il nazionale italiano rientrava da un altro infortunio muscolare al retto femorale sinistro. Nuovo stop, dunque, peri cui tempi di recupero andranno valutati nei prossimi giorni. L’ex della Juventus aveva subìto un grave infortunio al tendine d’Achille durante gli Europei ...

Ancora guai per Leonardo Spinazzola. Per l'esterno della Roma si tratta di lesione di primo grado al flessore della coscia destra.Roma - Lesione di primo grado al flessore per Leonardo Spinazzola, uscito all'intervallo del match con il Napoli. Almeno 15 giorni di stop.