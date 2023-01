Roma | incendiate 5 auto nella sede Telecom Scritte | “No al 41bis”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Cinqueaziendali, parcheggiate a distanza una dall’altra, sono stateda ignoti che sono riusciti a introdursi all’interno del parcheggio esterno di una delle sedi dellaItalia, in via Val di Lanzo 139, nel quartiere Montesacro, a. All’esterno del muro di cinta del parcheggio è comparsa la scritta “Black block”, mentre su una cabina elettrica è stata scritta con una bomboletta di vernice nera la “A” di anarchia e “No 41 Bis”. Taliriportano al caso Cospito, l’anarchico alche oggi sarà trasferito nel carcere di Opera a Milano. Cospito verte in gravi condizioni di salute, per via dello sciopero della fame che porta avanti da oltre 100 giorni. Levetture erano parcheggiate nel piazzale della: tre sono ...

... a. Il rogo ha distrutto tre auto e ne ha danneggiato le altre due. Poco distante scritte contro il 41 bis. Sul posto polizia e vigili del fuoco. Sono statecon due molotov ...2023 - 01 - 30 14:44:57 Anarchici,5 auto nella sede Tim a, scritte contro il 41 Bis Cinque auto aziendali, parcheggiate a distanza una dall'altra, sono stateda ignoti che ...

All'esterno della sede a Montesacro sono state anche trovate scritte con vernice nera: "A", "No 41 Bis" e "Black Block" ...