Roma | gli anarchici rivendicano l’incendio delle auto davanti alla sede Telecom | «È solo l’inizio»

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 gennaio 2023) È arrivata la rivendicazione da parte di un gruppo anarchico deldi cinquenelladi via Val di Lanzo a. Nel messaggio, condiviso sul proprio sito, il gruppo spiega perché è stata presa di mira l’azienda diunicazioni: «Tim collabora attivamente al controllo sociale attraverso l’instzione della rete della fibra ottica, telecamere e braccialetti elettronici». Dopo i disordini dinel quartiere Trastevere e gli attacchi incendiari contro un ripetitore a Torino e un commissariato della capitale, continuano le azioni degliche in tutta Italia – e non– stanno manifestando la loro solidarietà ad Alfredo Cospito per la revoca del 41 bis. L’ultimo, in ordine ...