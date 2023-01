Roma | di nuovo fiamme all’interno del campo nomadi di via Candoni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Subito dopo l’ora di pranzo, si è propagato unincendiodeldi via Luigi. Non è ben chiaro cosa sia andato stavolta indell’area vissuta dai, ma resta che una forte nube nera, probabilmente tossica, si è alzata sopra i cieli dei quartieri di Magliana e Villa Bonelli. Subito sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, al fine di domare l’incendiodi questo perimetro., ennesimo incendiodeldi viaLedeldi via Luigi ...