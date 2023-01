(Di lunedì 30 gennaio 2023) Date le ultime assenze, la richiesta di andar via e di non giocare le ultime partite con la squadra, vista anche l'indisponibilità ad allenarsi con i compagni, laha deciso, per volontà dei ...

Date le ultime assenze, la richiesta di andar via e di non giocare le ultime partite con la squadra, vista anche l'indisponibilità ad allenarsi con i compagni, laha deciso, per volontà dei Friedkin, di escludere Zaniolo dal proprio progetto tecnico. Il calciatore, spiegano dal club, per ora non è fuori rosa, ma nei prossimi giorni, verranno presi dal club ......deve salvare la vita a Cospito senza cedere agli anarchici Stefano Feltri direttore Ladi ... Invece, una sentenza della Corte d'assise diha escluso che le lettere di Cospito abbiano ...

Roma, Zaniolo è fuori dal progetto tecnico: la decisione dei Friedkin Sky Sport

Roma: decisione Friedkin, Zaniolo fuori dal progetto tecnico - Lazio Agenzia ANSA

Roma, la decisione UFFICIALE sul caso Zaniolo FantaMaster

ZANIOLO, Decisione Roma: è fuori dal progetto tecnico Firenze Viola

Milan, Roma-Zaniolo: decisione ufficiale MilanLive.it

Tramontate le ultime possibilità di un trasferimento immediato, i Friedkin sono furibondi: il giocatore rimarrà in castigo a tempo indeterminato ...Tra la Roma e Nicolò Zaniolo, dopo il mancato trasferimento al Bournemouth, è scontro totale. Secondo quanto riporta Sky Sport date le ultime assenze, la richiesta di andar via e ...